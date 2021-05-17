На летний период из Чернигова и Сум запустили новые дополнительные поезда. Они будут отправляться вечером.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Так, с 17 июня будет курсировать по нечётным числам, а в обратном направлении — по чётным числам поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) — Одесса.

Также будет курсировать по нечётным числам, начиная с 15 июня, а в обратном направлении — по чётным числам с 16 июня поезд № 213/214 Сумы — Одесса.

— Оба поезда будут иметь удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19.34 и из Чернигова в 21.58 и прибытие в Одессу в 11.33, — сообщили в УЗ.

Поезда в Венгрию и Австрию

С 1 июня Укрзализныця восстанавливает международные железнодорожные маршруты в Венгрию и Австрию из-за улучшения Covid-ситуации.

Компания уже начала продавать билеты на пассажирские поезда по направлению Чоп-Захонь (Венгрия).