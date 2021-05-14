С 1 июня Укрзализныця запускает поезда в Венгрию и Австрию

Укрзализныця восстанавливает первые международные железнодорожные маршруты в Венгрию и Австрию с 1 июня 2021 года. Соответствующее решение приняли в связи с улучшением Covid-ситуации.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, УЗ уже начала продавать билеты на пассажирские поезда по направлению Чоп-Захонь (Венгрия).

Так, начиная с 1 июня, поезда ежедневно будут следовать из Захони и Чопа.

Кроме того, железнодорожная компания открыла продажу билетов на два беспересадочные вагоны по маршруту Киев-Вена (Австрия).

В частности, поезда ежедневно будут курсировать из Киева с 1 июня и из Вены с 2 июня.

Министр отметил, что контроль за соблюдением всех противоэпидемических правил будут усиливать.

Укрзализныця запустила поезд со Львова в Ужгород

Укрзализныця с 16 апреля возобновила движение регионального поезда, который курсирует со Львова в Ужгород.

Поезд № 829/830, который был отменен год назад, будет отправляться из Ужгорода в 05.13 каждый день, кроме среды и прибывать во Львов в 10.59.

Подробнее о возобновлении движения поездов в Ужгород читайте на Фактах ICTV.