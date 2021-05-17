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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

На літній період: УЗ запускає нові потяги з Чернігова та Сум до Одеси

поезд

На літній період із Чернігова і Сум запускають нові додаткові потяги. Вони відправлятимуться ввечері. 

Про це повідомили в Укрзалізниці.

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Так, із 17 червня курсуватиме у непарні числа, а у зворотному напрямку – в парні потяг № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса.

Також курсуватиме у непарні числа з  15 червня, а у зворотному напрямку – у парні числа з 16 червня потяг №213/214 Суми – Одеса.

– Обидва поїзди матимуть зручний розклад вечірнього відправлення з Сум о 19.34 і з Чернігова о 21.58 і прибуття в Одесу о 11.33 – повідомили в УЗ. 

Потяги в Угорщину та Австрію

Із 1 червня Укрзалізниця відновлює міжнародні залізничні маршрути в Угорщину та Австрію через поліпшення Covid-ситуації.

Компанія вже почала продавати квитки на пасажирські потяги у напрямку Чоп-Захонь (Угорщина).

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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