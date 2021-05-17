На фоне информации о возможном увольнении главы Минздрава Украины Максима Степанова министр обратился к украинцам. Он отметил, что не привык оставлять дела незавершенными.
В своем видеообращении на Facebook он сообщил, что его борьба за развитие медицинской системы Украины продолжается.
— Я не писал никаких заявлений на увольнение, потому что несу ответственность перед людьми… Между мной и коллегами иногда возникали споры, поскольку я всегда твердо стоял на позиции, что здоровье нации нельзя ставить в зависимость от каких-либо других проектов, — отметил Максим Степанов.
Кроме того, он упомянул о политических играх. По его словам, пока они не касались его лично, он не обращал внимания.
— Закрывать глаза на то, как годами политическими силами с низким рейтингом уничтожается медицинская система, и врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду, — добавил действующий глава Минздрава.
Также он отметил, что реформы в стране должны реализовываться профессионалами и практиками, а не подгоняться под политические конъюнктуру и выгоду.
Возможная отставка Степанова
В последние дни в сети распространяется информация о возможной отставке Максима Степанова.
Рада может рассмотреть этот вопрос во вторник, 18 мая 2021 года.
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Источник: Максим Степанов