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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

На тлі інформації про свою відставку Степанов звернувся до українців – що він повідомив

Максим Степанов

На тлі інформації про можливе звільнення очільника МОЗ України Максима Степанова міністр звернувся до українців. Він зазначив, що не звик полишати справи незавершеними.

У своєму відеозверненні на Facebook він повідомив, що його боротьба за розвиток медичної системи України триває.

– Я не писав жодних заяв на звільнення, тому що несу відповідальність перед людьми… Між мною і колегами іноді виникали суперечки, оскільки я завжди твердо стояв на позиції, що здоров’я нації не може бути залежним від будь-яких інших проектів, – зазначив Максим Степанов.

Крім того, він згадав про політичні ігри. За його словами, поки вони не стосувалися його особисто, він не зважав.

– Заплющувати очі на те, як роками політичними силами з низьким рейтингом знищується медична система, і лікарів знову намагаються загнати у стійло, я не буду, – додав чинний очільник МОЗ.

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Також він зазначив, що реформи в країні мають реалізовуватися професіоналами та практиками, а не підганятися під політичні кон’юнктуру і вигоду.

Можлива відставка Степанова

Останніми днями у мережі шириться інформація про можливу відставку Максима Степанова.

Рада може розглянути це питання у вівторок, 18 травня 2021 року.

Більше новин про Максима Степанова читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Максим Степанов

Фото: УНІАН

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