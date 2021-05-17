На тлі інформації про можливе звільнення очільника МОЗ України Максима Степанова міністр звернувся до українців. Він зазначив, що не звик полишати справи незавершеними.

У своєму відеозверненні на Facebook він повідомив, що його боротьба за розвиток медичної системи України триває.

– Я не писав жодних заяв на звільнення, тому що несу відповідальність перед людьми… Між мною і колегами іноді виникали суперечки, оскільки я завжди твердо стояв на позиції, що здоров’я нації не може бути залежним від будь-яких інших проектів, – зазначив Максим Степанов.

Крім того, він згадав про політичні ігри. За його словами, поки вони не стосувалися його особисто, він не зважав.

– Заплющувати очі на те, як роками політичними силами з низьким рейтингом знищується медична система, і лікарів знову намагаються загнати у стійло, я не буду, – додав чинний очільник МОЗ.

Також він зазначив, що реформи в країні мають реалізовуватися професіоналами та практиками, а не підганятися під політичні кон’юнктуру і вигоду.

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Можлива відставка Степанова

Останніми днями у мережі шириться інформація про можливу відставку Максима Степанова.

Рада може розглянути це питання у вівторок, 18 травня 2021 року.

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Джерело: Максим Степанов