Во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы по Донбассу не стоит ждать прорывов или прогресса в переговорах, поскольку на позицию России не могут повлиять даже Европа и США.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

— Наивно ждать от украинской делегации для участия в ТКГ прорывов там, где пока не справляется коллективный Запад, — заявил Алексей Арестович.

По его словам, Россия сейчас всеми силами пытается заставить Украину признать “Л/ДНР”, и изменить позицию Кремля в этом вопросе не удается даже с помощью влияния западных стран.

— Из-за данной позиции России процесс консультаций в ТКГ находится в стагнации. Не решаются не только стратегические вопросы мирного урегулирования, но и тактические — открытие КПВВ, возобновления социально-экономических связей с гражданами на оккупированных территориях, выплаты пенсий, обмена пленными, но и, в первую очередь, обеспечение полного прекращения огня, — добавил он.

При этом Украина и дальше будет отстаивать свои требования.

— Удержать РФ от открытого применения силы, показав бесперспективность данного пути. Сдвинуть с места процесс мирного урегулирования, — подвел итог спикер.

Ситуация на Донбассе

Несмотря на договоренности, оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Донбассе.

Это приводит к расшатыванию ситуации и гибели украинских военных.

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Источник: Алексей Арестович

Фото: Алексей Арестович