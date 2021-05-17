Під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі не варто очікуванти значних зрушень або прогресу у переговорах, оскільки на позицію Росії не можуть вплинути навіть Європа і США.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

– Наївно чекати від української делегації для участі у ТКГ проривів там, де поки не може впоратися колективний Захід, – заявив Олексій Арестович.

За його словами, Росія нині усіма можливими способами намагається змусити Україну визнати “Л/ДНР”, і змінити позицію Кремля щодо цього питання не вдається навіть за допомогою впливу західних країн.

– Через цю позицію Росії процес консультацій у ТКГ перебуває у стагнації. Не вирішуються не лише стратегічні питання мирного врегулювання, але й тактичні – відкриття КПВВ, відновлення соціально-економічних зв’язків з громадянами на окупованих територіях, виплати пенсій, обміну полоненими, але й, першочергово, забезпечення повного припинення вогню, – додав він.

Водночас Україна й надалі відстоюватиме свої вимоги.

– Утримати РФ від відкритого застосування сили, показавши безперспективність такого шляху. Зрушити з місця процес мирного врегулювання, – підсумував спікер.

Ситуація на Донбасі

Попри домовленості, окупанти продовжують порушувати режим тиші на Донбасі.

Це призводить до розхитування ситуації та загибелі українських військових.

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Джерело: Олексій Арестович

Фото: Олексій Арестович