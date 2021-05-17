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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Украина отменит штрафы на въезд из ОРДЛО через территорию РФ – Арестович

Украина отменит штрафы на въезд из ОРДЛО через территорию РФ – Арестович

Украина планирует на летний период отменить штрафы на въезд жителей ОРДЛО через территорию Российской Федерации.

Как рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, люди вынуждены ехать обходным путем, поскольку террористы “ДНР” и “ЛНР” закрыли пункты пропуска.

— Эта проблема известная Алексею Резникову, который работает над ее решением. Он считает такую ситуацию недопустимой, — заявил Арестович.

По его словам, законодательство достаточно сложное и отмену штрафов необходимо согласовать с несколькими ведомствами.

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Визит российских депутатов в ОРДЛО

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита депутатов Единой России в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что такой шаг Москвы наглядно иллюстрирует упадок поддержки правящей партии РФ.

В украинском МИД подчеркнули, что участие граждан Украины, получивших паспорта РФ, в выборах в Госдуму ставит под сомнение легитимность голосования.

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