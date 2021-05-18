Минсоцполитики назвало расходы, которые не учитывают при назначении субсидии

В Минсоцполитики назвали новые условия назначения субсидии в 2021 году. В частности, оплата коммунальных и медицинских услуг или обучения не учитывается при назначении жилищной субсидии.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга.

Так, в Украине пересмотрели порядок учета определенных расходов людей, которые составляют более 50 тыс. грн.

В частности, это покупка любых товаров или услуг, кроме расходов на коммунальные или медицинские услуги или на обучение, которые не учитываются при получении субсидии.

В то же время учитывают информацию про совершенные взносы в уставные капиталы организаций или покупку дорогих вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму больше 50 тыс. грн.

— Теперь еще учитывается наличие в семье двух и более автомобилей, возраст которых менее 15 лет, — добавил Музыченко.

Также к новым условиям назначения субсидий входит завершение процесса их монетизации. Согласно этому все субсидии с мая буду выплачивать гражданам исключительно наличными.

Переоформление субсидии

В Украине граждане смогут в течение пяти месяцев переоформить субсидии. В частности, те, кто претендует на помощь от государства, смогут подать обновленное заявление и декларацию.

Однако чтобы избежать очередей, на основании документов, поданных в течение мая-сентября, субсидию назначат всем домохозяйствам с мая 2021 года.

Подробнее о переоформлении субсидии читайте на Фактах ICTV.