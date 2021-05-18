Мінсоцполітики назвало витрати, які не враховують при призначенні субсидії

У Мінсоцполітики назвали нові умови призначення субсидії у 2021 році. Зокрема, оплата комунальних та медичних послуг чи навчання не враховується при призначенні житлової субсидії.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час брифінгу.

Так, в Україні переглянули порядок врахування певних видатків людей, які становлять понад 50 тис. грн.

Зокрема, це купівля будь-яких товарів та послуг, окрім витрат на комунальні чи медичні послуги або ж на навчання, які не враховуються при отриманні субсидії.

Водночас враховують інформацію про здійснені внески до статутних капіталів організацій чи на купівлю дорогих речей, рухомого та нерухомого майна на суму понад 50 тис. грн.

– Тепер ще враховується наявність у родині двох та більше автомобілів, вік яких менше 15 років, – додав Музиченко.

Також до нових умов призначення субсидій входить завершення процесу їх монетизації. Відповідно усі субсидії із травня виплачуватимуть громадянам виключно готівкою.

Переоформлення субсидії

В Україні громадяни зможуть протягом п’яти місяців переоформлити субсидії. Зокрема, ті, хто претендує на допомогу від держави, зможуть подати оновлену заяву і декларацію.

Однак щоб уникнути черг, на підставі документів, поданих протягом травня-вересня, субсидію призначать всім домогосподарствам з травня 2021 року.

Детальніше про переоформлення субсидії читайте на Фактах ICTV.