Перед новым министром здравоохранения будут ставить очень четкие задачи и жесткие дедлайны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после заседания Верховной Рады, во время которого депутаты поддержали увольнение Максима Степанова с должности главы Минздрава.

— Перед новым министром будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством, но точно должны быть сделаны как можно быстрее, — отметил глава правительства.

Также Денис Шмыгаль добавил, что Максим Степанов пришел на должность в один из самых сложных времен для украинской медицинской системы. Есть много вещей, за которые его точно можно поблагодарить, но в то же время и провалены задания, которые нельзя игнорировать.

Отставка Степанова

18 мая Верховная Рада поддержала отставку главы Минздрава Украины Максима Степанова.

Представление о его увольнении поступило в парламент от премьер-министра Дениса Шмыгаля. Вопрос о его отставке начали рассматривать из-за неудовлетворительных темпов вакцинации от коронавируса в Украине.

Хотя сам Степанов во время своего выступления в Раде отметил, что провал вакцинации произошел во всем мире. К тому же, Украина не производит вакцину и не является приоритетной страной для поставок.

Источник: Денис Шмыгаль