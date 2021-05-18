Перед новим міністром охорони здоров’я ставитимуть дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після засідання Верховної Ради, під час якого депутати підтримали звільнення Максима Степанова з посади очільника МОЗ.

– Перед новим міністром будуть стояти дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни щодо тих речей, які наразі не виконані міністерством, але точно мають бути зроблені якнайшвидше, – зазначив глава уряду.

Також Денис Шмигаль додав, що Максим Степанов прийшов на посаду в один із найскладніших часів для української медичної системи. Тому є багато речей, за які йому точно можна подякувати, але водночас є і провалені завдання, які не можна ігнорувати.

Відставка Степанова

18 травня Верховна Рада підтримала відставку очільника МОЗ України Максима Степанова.

Подання про його звільнення надійшло до парламенту від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Питання про його відставку почали розглядати через незадовільні темпи вакцинації від коронавірусу в Україні.

Хоча сам Степанов під час свого виступу в Раді зазначив, що провал вакцинації стався у всьому світі. До того ж, Україна не виробляє вакцину і не є пріоритетною країною для постачання.

Джерело: Денис Шмигаль