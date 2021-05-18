Верховная Рада Украины поддержала отставку главы Минздрава Украины Максима Степанова. Представление о его увольнении поступило в парламент от премьер-министра Дениса Шмыгаля.
За это решение проголосовали 292 нардепа.
Против был только один депутат, воздержались — восемь.
Так, Степанова уволили с должности руководителя ведомства.
Отставка Степанова
Из-за неудовлетворительных темпов вакцинации против коронавируса в Украине стал рассматриваться вопрос об увольнении главы Минздрава Украины Максима Степанова.
В Верховную Раду внесли представление о его отставке. Однако это решение не поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, оставив этот вопрос на рассмотрение сессионного зала.
На фоне информации о своем возможном увольнении министр обратился к гражданам страны. По его словам, он не писал никаких заявлений на увольнение.
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