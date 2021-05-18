Годовщина депортации крымских татар — 7 страшных фактов

18 мая исполняется 77 лет со дня депортации крымских татар с их исторической родины — Крыма. Вывоз татар 18-21 мая 1944 года до сих пор считается одним из величайших преступлений тоталитарной машины СССР и трагедией для целого народа.

В годовщину трагедии Факты ICTV решили вспомнить 7 жутких фактов депортации.

191 044 — количество людей, которых вывезли поездами всего за несколько дней

Это количество называется в официальных советских переписях. По информации самопереписи татар, в республики Средней Азии в те дни перевели 423 100 человек.

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7 889 — количество крымских татар, погибших в пути во время депортации

Впоследствии, до 1946 года, умерли еще 27 тыс. человек. Есть информация, что в дни депортации и в последующие полтора года погибло 46,2% населения, почти каждый второй татарин.

25 033 — количество татар, участвовавших во Второй мировой войне на стороне СССР

Восемь татар отметили званиями Героев Советского Союза, еще 12 — должны были получить высшую награду.

1 000 — количество населенных пунктов Крыма, которые переименовали после депортации татар

Примерно 90% татарских топонимов были стерты с карт.

500 — количество имущества в килограммах

Его могла забрать с собой одна семьи во время депортации, другие вещи — конфисковали.

80 000 — количество домов, которые забрали у татар во время депортации

Также тоталитарная машина конфисковала 500 000 голов крупного рогатого скота, 360 000 соток земли.

64 000 — количество переселенцев, проживающих на местах депортированных уже до 1 декабря 1944 года.

В 1959 году в Крыму проживало уже 1,2 млн человек.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о депортации крымскотатарского народа в 1944 году.