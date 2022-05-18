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Факти / Україна / Суспільство

Річниця депортації кримських татар – 7 страшних фактів

Міла Грубнік, редакторка розділу Здоров’я
Кримські татари
Фото: Dreamstime

18 травня виповнюється 78 років із дня депортації кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. Виселення татар 18-21 травня 1944 року досі вважається одним із найбільших злочинів тоталітарної машини СРСР та трагедією для цілого народу.

У річницю трагедії Факти ICTV вирішили згадати 7 моторошних фактів депортації.

  • 191 044 – кількість людей, яких вивезли потягами усього за кілька днів

Ця кількість називається в офіційних радянських переписах. За інформацією самоперепису татар, до республік Середньої Азії у ті дні перевели 423 100 осіб.

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  • 7 889 – кількість кримських татар, які загинули у дорозі під час депортації

Пізніше, до 1946 року, померли ще 27 тис. людей. Є інформація, що у дні депортації та у наступні півтора року загинуло 46,2% населення, майже кожен другий татарин.

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  • 25 033 – кількість татар, які брали участь у Другій світовій війні на боці СРСР

Вісьмох татар відзначили званнями Героїв Радянського Союзу, ще 12 – мали отримати найвищу нагороду.

  • 1 000 – кількість населених пунктів Криму, які перейменували після депортації татар

Приблизно 90% татарських топонімів були стерті з карт.

  • 500 – кількість майна у кілограмах

Її могла забрати з собою одна сім’ї під час депортації, інші речі – конфіскували.

  • 80 000 – кількість будинків, які забрали у татар під час депортації

Також тоталітарна машина конфіскувала 500 000 голів великої рогатої худоби, 360 000 соток землі.

  • 64 000 – кількість переселенців, які проживали на місцях депортованих уже до 1 грудня 1944 року.

У 1959 році у Криму проживало уже 1,2 млн осіб.

Що відомо про депортацію татар – тест

Однією із найбільш трагічних сторінок в історії Другої світової війни є депортація кримськотатарського народу.

Факти ICTV пропонують пройти тест на знання подій депортації кримських татар у травні 1944 року.

Тест допоможе краще зрозуміти причини, перебіг та наслідки примусового виселення кримськотатарського народу з півострова.

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