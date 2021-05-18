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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Украине выделили рекордные 500 млн грн на подключение к интернету более 3 тыс. общин

село, інтернет, дім в селі, будинок

В Украине в 2021 году выделили рекордные полмиллиарда гривен для подключения фиксированного интернета в более 3 тыс. общин. В частности, это касается сел и поселков.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время всеукраинского форума Украины 30. Цифровизация.

По его словам, в этих общин есть 6 тыс. объектов социальной инфраструктуры. Также там проживают более миллиона украинцев.

— И они в этом году получат доступ к фиксированному интернету, — добавил министр.

В то же время Федоров отметил, что таким образом, решают вопросы равенства в государстве.

Ведь, по его словам, в Украине уменьшают стоимость подключения к сети, тем самым поощряя людей к этому процессу.

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Накануне в Украине запустили онлайн-платформу проекта Интернет-субвенция, а также публичный дашборд, где есть вся собранная информация о реализации проекта по подключению фиксированного интернета.

В Минцифры отметили, что этот ресурс поможет отследить прозрачность распределения бюджетных средств в размере 500 млн грн на интернет-субвенцию.

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