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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В Україні виділили рекордні 500 млн грн на підключення до інтернету понад 3 тис. громад

село, інтернет, дім в селі, будинок

В Україні у 2021 році виділили рекордні півмільярда гривень для підключення фіксованого інтернету в понад 3 тис. громад. Зокрема, це стосується сіл та селищ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час всеукраїнського форуму Україна 30. Цифровізація.

За його словами, у цих громад є 6 тис. об’єктів соціальної інфраструктури. Також там проживають більше ніж мільйон українців.

– І вони у цьому році отримають доступ до фіксованого інтернету, – додав міністр.

Водночас Федоров зауважив, що таким чином, вирішують питання рівності у державі.

Адже, за його словами, в Україні зменшують вартість підключення до мережі, тим самим заохочуючи людей до цього процесу.

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Напередодні в Україні запустили онлайн-платформу проекту Інтернет-субвенція, а також публічний дашборд, де є вся зібрана інформація про реалізацію проекту щодо підключення фіксованого інтернету.

У Мінцифри наголосили, що цей ресурс допоможе відстежити прозорість розподілу бюджетних коштів в розмірі 500 млн грн на інтернет-субвенцію.

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