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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Мінцифри обіцяє підключити до швидкісного інтернету понад 3 тис. сіл

У 2021 році до оптичного швидкісного інтернету підключать понад 3 тис. українських сіл. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

село, інтернет, дім в селі, будинок

За його словами, в Україні запускають онлайн-платформу проекту Інтернет-субвенція, а також публічний дашборд, де є вся зібрана інформація про реалізацію проекту.

Чиновник наголосив, що цей ресурс допоможе відстежити прозорість розподілу бюджетних коштів в розмірі 500 млн грн на інтернет-субвенцію.

Федоров заявив, що інтернет-субвенція у цьому році забезпечить доступ до фіксованого швидкісного інтернету 3 тис. сіл, в яких проживає понад 1 млн осіб.

За його словами, до інтернету підключать 6 тис. лікарень, а також школи та бібліотеки.

– Оптичний інтернет – найшвидший і надійний. Це фіксований швидкісний інтернет з використанням сучасних технологій. Саме його отримають українські села, – додав міністр.

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В Україні подорожчали мобільний і стаціонарний зв’язки

Мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell, а також оператор фіксованого телефонного зв’язку Укртелеком у 2021 році підвищили вартість пакетів послуг для низки тарифних планів.

Зокрема, з 28 грудня найпростіший тариф Vodafone 4G Smart XS подорожчав з 35 грн до 45 грн, а у lifecell з 13 січня ціни зросли на тарифи Лайфхак, Інтернет Жара тощо.

Джерело: Михайло Федоров

Фото: Depositphotos

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