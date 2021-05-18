Развитие региональных аэропортов в этом году является частью программы президента Владимира Зеленского Большая стройка. Как сообщает в Facebook Юрий Голик, на данный момент идут процедуры по реконструкции аэропортов Ровно, Херсона, Ужгорода, Черновцов, Винницы, Житомира, Полтавы и Кривого Рога.

Авиакомпания Роза Ветров (Windrose) уже открыла продажи билетов на новый внутренний рейс из Киева в Кривой Рог. Цена перелета в одну сторону при бронировании за три месяца до вылета начинается от 650 грн, от 1 400 грн – в обе стороны. Если покупать билеты ближе к вылету, то стоимость стартует от 1 050 грн в одну сторону, от 2 200 грн – туда-обратно.

– Ранее было анонсировано президентом Владимиром Зеленским на инфраструктурном форуме Украина-30 развитие регионального авиационного сообщения — реконструкция региональных аэропортов и запуск рейсов в новые города. Рейс в Ужгород полетел уже. Плюс есть инициатива Кабинета министров по отмене НДС на внутренних рейсах, — сказал Голик.

Он также отметил, что Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект, облегчающий авиакомпаниям покупку самолетов для региональных авиарейсов.

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– Конечно, дороги “сшивают“ страну. Но и внутренние авиарейсы страну тоже “сшивают“. В самом прямом смысле этого слова, — отметил он.

В рамках программы президента Большая стройка в 2021 году будет развиваться сеть региональных авиахабов, в которую войдут 16 аэропортов в небольших городах Украины.

Фото: Windrose