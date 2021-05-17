Большая стройка Зеленского займется восстановлением уникальных мозаичных остановок

В планах Укравтодора на этот год — системное развитие придорожной инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Об этом заявил глава учреждения Александр Кубраков в Facebook.

По словам главы Укравтодора, большая часть таких ценных объектов, как остановочные комплексы и автопавильоны, перешла в аварийное состояние и представляет опасность для пассажиров.

Теперь Укравтодор начал процесс сбора данных о визуально-материальном наследии придорожной инфраструктуры в разных уголках страны.

— На основе этого перечня по моей подписи будет сформировано отдельное поручение для областных служб автомобильных дорог. Оно потребует учитывать культурное значение объектов придорожной инфраструктуры при планировании и реализации дорожных проектов. Также этот процесс будет контролировать V секция, — написал Кубраков.

Он отметил, что некоторые из объектов уже не подлежат даже реставрационным работам.

— Однако вместе мы сможем сделать так, чтобы там, где объект уже невозможно сохранить — создать качественную, комфортную и эстетически ценную альтернативу. В тех же Самчиках ведем переговоры о том, чтобы воспроизвести самчиковскую роспись уже на новом проекте, — рассказал глава Укравтодора.

По его словам, еще в декабре прошлого года они объявляли конкурс на разработку новых типовых проектов остановок и сопутствующей инфраструктуры. Они все еще принимают предложения.

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На основе предложений Агентство вместе с ГосдорНИИ подготовит техническое задание и объявит конкурс на разработку оптимальных проектных и дизайнерских решений для их дальнейшего применения на дорогах государственного значения.

— Большая часть ценных объектов придорожной инфраструктуры находится на балансе ОГА и ОТО. Мы готовы масштабировать наш опыт на общенациональном уровне, — отметил Кубраков.

Он добавил, что уже сделаны первые шаги для того, чтобы привлечь мозаичные остановки, автопавильоны и так далее к проектам Путешествуй по Украине и Большая реставрация в рамках президентской программы Большая стройка.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко анонсировал начало программы Большая реставрация, в ходе которой планируется системно обновить объекты культурного наследия Украины.

Круглосуточная Большая стройка самой протяженной в Украине дороги

В Днепропетровской области в круглосуточном режиме проходят работы на трассе М-04 Знаменка — Луганск — Изварино.

Эта дорога является частью наиболее протяженного международного маршрута М- 30 Стрый — Изварино, который уже получил название Дорога Единства.