Розвиток регіональних аеропортів цього року є частиною програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво. Як повідомляє у Facebook Юрій Голик, наразі тривають процедури із реконструкції аеропортів Рівного, Херсона, Ужгорода, Чернівців, Вінниці, Житомира, Полтави та Кривого Рогу.

Авіакомпанія Роза Вітрів (Windrose) уже відкрила продаж квитків на новий внутрішній рейс із Києва до Кривого Рогу. Ціна перельоту в один бік при бронюванні за три місяці до вильоту стартує від 650 грн, від 1 400 грн – в обидва боки. Якщо купувати квитки ближче до вильоту, то вартість стартує від 1 050 грн в один бік, від 2 200 грн – туди-назад.

– Раніше було анонсовано президентом Володимиром Зеленським на інфраструктурному форумі Україна-30 розвиток регіонального авіаційного сполучення – реконструкцію регіональних аеропортів та запуск рейсів до нових міст. Рейс до Ужгорода полетів уже. Плюс є ініціатива Кабінету міністрів щодо скасування ПДВ на внутрішніх рейсах, – сказав Голик.

Він також зазначив, що Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроект, який полегшує авіакомпаніям купівлю літаків для регіональних авіарейсів.

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– Звичайно, дороги “зшивають” країну. Але і внутрішні авіарейси країну теж “зшивають”. У найбільш прямому сенсі цього слова, – наголосив він.

У рамках програми президента Велике будівництво у 2021 році розвиватиметься мережа регіональних авіахабів, до якої увійдуть 16 аеропортів у невеликих містах України.

Фото: Windrose