PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Які документи потрібні для переоформлення субсидії – пояснення Мінсоцполітики

Субсидії

Для переоформлення субсидії у 2021 році українцям потрібно подати заявку та декларацію про доходи. Автоматичного переоформлення в країні не передбачено.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час брифінгу.

– У 2020 році в опалювальний сезон ухвалили рішення про автоматичне перепризначення субсидій. Цього року для переоформлення житлової субсидії на наступний період необхідно подати форму заяви та декларації, – пояснив він.

Музиченко наголосив, що жодного додаткового документа на отримання субсидій подавати не потрібно. Водночас перелік документів залишається стабільний.

Окрім того, він зазначив, що на сьогодні є багато можливостей та шляхів подання відповідних документів.

– По-перше, з урахуванням децентралізації влади і передачі повноважень на місця, цим питанням зараз займаються територіальні громади, зокрема й старостинські округи, – пояснив заступник міністра.

Також документи можна подати до 1 вересня в місцевий орган соціального захисту, або ж заповнити їх власноруч та відправити поштою.

Між тим Мінсополітики скоро запустить оновлений сайт, де можна оформити субсидію онлайн.

Читайте
Майже 2 млн українців отримують менше 2 тис. пенсії – Мінсоцполітики

Окрім того, у Мінсоцполітики назвали нові умови призначення субсидії.

Зокрема, оплата комунальних та медичних послуг чи навчання не враховується при призначенні житлової субсидії.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка