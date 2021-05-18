Які документи потрібні для переоформлення субсидії – пояснення Мінсоцполітики

Для переоформлення субсидії у 2021 році українцям потрібно подати заявку та декларацію про доходи. Автоматичного переоформлення в країні не передбачено.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час брифінгу.

– У 2020 році в опалювальний сезон ухвалили рішення про автоматичне перепризначення субсидій. Цього року для переоформлення житлової субсидії на наступний період необхідно подати форму заяви та декларації, – пояснив він.

Музиченко наголосив, що жодного додаткового документа на отримання субсидій подавати не потрібно. Водночас перелік документів залишається стабільний.

Окрім того, він зазначив, що на сьогодні є багато можливостей та шляхів подання відповідних документів.

– По-перше, з урахуванням децентралізації влади і передачі повноважень на місця, цим питанням зараз займаються територіальні громади, зокрема й старостинські округи, – пояснив заступник міністра.

Також документи можна подати до 1 вересня в місцевий орган соціального захисту, або ж заповнити їх власноруч та відправити поштою.

Між тим Мінсополітики скоро запустить оновлений сайт, де можна оформити субсидію онлайн.

Окрім того, у Мінсоцполітики назвали нові умови призначення субсидії.

Зокрема, оплата комунальних та медичних послуг чи навчання не враховується при призначенні житлової субсидії.