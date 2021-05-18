Защита коренных народов: Зеленский подал в Раду неотложный закон

В День борьбы за права крымскотатарского народа, 18 мая, президент Владимир Зеленский внес в парламент безотлагательный законопроект (№5506) О коренных народах Украины.

В документе определены права коренных народов, особенности их реализации, что будет способствовать развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.

Глава государства отметил, что Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма определяет одним из приоритетов обеспечение прав крымских татар как коренного народа.

Зеленский выразил уверенность, что Рада рассмотрит его в сжатые сроки, то есть сделает то, что откладывали 30 лет восемь созывов парламента.

Годовщина депортации крымских татар

77 лет назад, 18 мая 1944-го, тоталитарный советский режим начал депортацию крымских татар из Крыма. За три дня в Среднюю Азию перевезли более 400 тыс. человек. В дороге погибли почти 8 тыс. депортированных.

Верховная Рада Украины признала это преступление геноцидом.

Поэтому в этот день чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа.