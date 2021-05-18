PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Захист корінних народів: Зеленський подав у Раду невідкладний закон

Кримські татари

У День боротьби за права кримськотатарського народу, 18 травня, президент Володимир Зеленський вніс до парламенту невідкладний законопроект (№5506) Про корінні народи України.

У документі визначено права корінних народів, особливості їхньої реалізації, що сприятиме розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.

Глава держави зазначив, що Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму визначає одним з пріоритетів забезпечення прав кримських татар як корінного народу.

Читайте
Діти помирали від переляку: як відбувалася депортація кримських татар

Зеленський висловив упевненість, що Рада розгляне його у стислі терміни, тобто зробить те, що відкладали 30 років вісім скликань парламенту.

Річниця депортації кримських татар

77 років тому, 18 травня 1944-го, тоталітарний радянський режим почав депортацію кримських татар із Криму. За три дні до Середньої Азії перевели більше 400 тис. осіб. У дорозі загинули майже 8 тис. депортованих

Верховна Рада Україна визнала цей злочин геноцидом.

Тому у цей день вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка