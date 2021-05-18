Захист корінних народів: Зеленський подав у Раду невідкладний закон

У День боротьби за права кримськотатарського народу, 18 травня, президент Володимир Зеленський вніс до парламенту невідкладний законопроект (№5506) Про корінні народи України.

У документі визначено права корінних народів, особливості їхньої реалізації, що сприятиме розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.

Глава держави зазначив, що Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму визначає одним з пріоритетів забезпечення прав кримських татар як корінного народу.

Зеленський висловив упевненість, що Рада розгляне його у стислі терміни, тобто зробить те, що відкладали 30 років вісім скликань парламенту.

Річниця депортації кримських татар

77 років тому, 18 травня 1944-го, тоталітарний радянський режим почав депортацію кримських татар із Криму. За три дні до Середньої Азії перевели більше 400 тис. осіб. У дорозі загинули майже 8 тис. депортованих

Верховна Рада Україна визнала цей злочин геноцидом.

Тому у цей день вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.