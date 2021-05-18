Внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится 18 мая, начнется в 10.00 с регистрации народных депутатов в зале заседания.

Во вторник парламентарии рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтении, в частности проект закона о запрете продажи лекарственных средств детям и об усилении ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека.

Также на рассмотрении:

законопроект №4662 и 4662-1 — относительно обеспечения возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа;

законопроект №5068 — о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия;

проект закона о внесении изменений в ст. 215 Налогового кодекса Украины относительно установления пониженных ставок акцизного налога на алкогольные напитки для малых производителей пива;

изменения в закон Украины относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства во время пандемии.

Также 18 мая народные депутаты могут рассмотреть заявления об отставке трех министров: министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко, а также представление премьер-министра об увольнении с должности главы Минздрава Максима Степанова.

Спикер Рады Дмирий Разумков отметил, что перед голосованием, следует заслушать и понять позицию министров, которые написали заявления об отставке.