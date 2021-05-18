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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Засідання Верховної Ради 18 травня: онлайн-трансляція

Верховна Рада

Позачергове засідання Верховної Ради, яке відбудеться 18 травня, розпочнеться о 10.00 із реєстрації народних депутатів у залі засідання.

У вівторок парламентарі розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні, зокрема проект закону щодо заборони продажу лікарських засобів дітям та щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини.

Також на розгляді:

  • законопроект №4662 та 4662-1 – щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу;
  • законопроект №5068 – щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя;
  • проект закону про внесення змін до ст. 215 Податкового кодексу України щодо встановлення знижених ставок акцизного податку на алкогольні напої для малих виробників пива;
  • зміни до закону України щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства під час пандемії.

Також 18 травня  народні депутати можуть розглянути заяви про відставку трьох міністрів: міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка, а також подання прем’єр-міністра про звільнення з посади очільника МОЗ Максима Степанова.

Спікер Ради Дмиро Разумков зазначив, що перед голосуванням, слід заслухати і зрозуміти позицію міністрів, які написали заяви про відставку.

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