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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Вакцинирует 5 млн человек: комитет рекомендовал назначить Ляшко министром

Віктор Ляшко

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования поддержал назначение главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Решение приняли 13 членов комитета во время заседания 19 мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения в Верховную Раду. По его словам, биография и опыт работы врача указывает на то, что он способен эффективно управлять министерством в период пандемии Covid-19.

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В то же время Виктор Ляшко отметил, что борьба с коронавирусом, увеличение темпов вакцинации и создание новой медицинской системы — это его миссия на этом посту.

— Я обещаю, что в летний период мы сделаем более 10 миллионов прививок, это пять миллионов привитых украинцев, – заявил Ляшко.

Он добавил, что министерство пересмотрит заработные платы медицинских работников. Также врач уже выбрал нового главного санитарного врача, своего заместителя, но пока не назвал его.

Возможное назначение Ляшко связано с отставкой главы Минздрава Украины Максима Степанова 18 мая. Вопрос о его отставке начали рассматривать из-за неудовлетворительных темпов вакцинации от коронавируса в Украине.

Источник: Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования

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