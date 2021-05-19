Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования поддержал назначение главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.
Решение приняли 13 членов комитета во время заседания 19 мая.
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения в Верховную Раду. По его словам, биография и опыт работы врача указывает на то, что он способен эффективно управлять министерством в период пандемии Covid-19.
В то же время Виктор Ляшко отметил, что борьба с коронавирусом, увеличение темпов вакцинации и создание новой медицинской системы — это его миссия на этом посту.
— Я обещаю, что в летний период мы сделаем более 10 миллионов прививок, это пять миллионов привитых украинцев, – заявил Ляшко.
Он добавил, что министерство пересмотрит заработные платы медицинских работников. Также врач уже выбрал нового главного санитарного врача, своего заместителя, но пока не назвал его.
Возможное назначение Ляшко связано с отставкой главы Минздрава Украины Максима Степанова 18 мая. Вопрос о его отставке начали рассматривать из-за неудовлетворительных темпов вакцинации от коронавируса в Украине.
Источник: Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования