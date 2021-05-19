Комітет Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та страхування підтримав призначення головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я.

Рішення ухвалили 13 членів комітету під час засідання 19 травня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс кандидатуру Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я до Верховної Ради. За його словами, біографія та досвід роботи лікаря вказує на те, що він здатен ефективно управляти відомством у період пандемії Covid-19.

Водночас Віктор Ляшко зазначив, що боротьба з коронавірусом, збільшення темпів вакцинації та створення нової медичної системи – це його місія на цій посаді.

– Я обіцяю, що в літній період ми зробимо понад 10 мільйонів щеплень, це п’ять мільйонів щеплених українців, – заявив Ляшко.

Він додав, що міністерство перегляне заробітні плати медичних працівників. Також лікар вже обрав нового головного санітарного лікаря, свого заступника, але поки не назвав його.

Можливе призначення Ляшка пов’язане з відставкою очільника МОЗ України Максима Степанова 18 травня. Питання про його відставку почали розглядати через незадовільні темпи вакцинації від коронавірусу в Україні.

Джерело: Комітет Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та страхування