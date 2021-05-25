Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко могут лишить звания почетного доктора Киевского университета им. Шевченко. Такое заявление озвучил ректор университета Владимир Бугров.

По словам Бугрова, решение примет Ученый совет учебного заведения на экстренном заседании. Ректор КНУ подчеркнул, что это связано с недавними событиями в Республике Беларусь, а именно с принудительной посадкой самолета с Романом Протасевичем. Поэтому Лукашенко не заслуживает почетного звания.

Лишить Лукашенко звания почетного доктора обещали еще летом прошлого года, когда в Беларуси вспыхнули массовые протесты. Тогда с инициативой выступили бывшие выпускники и студенты.

Диплом почетного доктора вручил Александру Лукашенко бывший ректор КНУ Леонид Губернский еще в 2009 году.

Посадка самолета в Беларуси

23 мая в Минске совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич — основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta. Сразу после посадки его задержали.

Известно, что решение принял Александр Лукашенко лично. Подробнее, как происходил захват самолета с Протасевичем, читайте в материале Фактов ICTV.