Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка можуть позбавити звання почесного доктора Київського університету ім. Шевченка. Таку заяву озвучив ректор університету Володимир Бугров.

За словами Бугрова, рішення ухвалить Вчена рада навчального закладу на терміновому засіданні. Ректор КНУ підкреслив, що це пов’язано з нещодавніми подіями у Республіці Білорусь, а саме з примусовою посадки літака з Романом Протасевичем. Через це Лукашенко не заслуговує почесного звання.

Позбавити Лукашенка звання почесного доктора обіцяли ще влітку минулого року, коли у Білорусі спалахнули масові протести. Тоді з ініціативою виступили колишні випускники та студенти.

Диплом почесного доктора вручив Олександру Лукашенко колишній ректор КНУ Леонід Губернський ще у 2009 році.

Посадка літака у Білорусі

23 травня у Мінську здійснив примусову посадку літак Ryanair, на борту якого перебував Роман Протасевичем – засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta. Одразу після посадки його затримали.

Відомо, що рішення ухвалив Олександр Лукашенко особисто. Детальніше про захоплення літака з Протасевичем – у матеріалі Фактів ICTV.