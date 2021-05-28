Сближение Беларуси с Россией угрожает нацбезопасности Украины — Кулеба

Сближение России и Беларуси может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на власть, отметив, что Украина учитывает эту угрозу при принятии своих решений.

— Безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией — это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы должны всегда учитывать при принятии решений, — отметил министр.

Угроза военных учений РФ и Беларуси

Накануне главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Беларуси Запад-2021 представляет потенциальную угрозу для Украины.

Поэтому украинские военные не исключают возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, Россия также может использовать территорию и инфраструктуру других государств.