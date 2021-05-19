PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Военные учения Беларуси и РФ Запад-2021 потенциально грозят Украине — Хомчак

руслан хомчак

Проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Беларуси Запад-2021 представляет потенциальную угрозу для Украины.

Об этом во время заседания Военного комитета НАТО сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

— Украинское военное руководство не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, Россия также может использовать территорию и инфраструктуру других государств, — отметил он.

В то же время председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич добавил, что Россия продолжает свою модель агрессивных действий по дестабилизации ситуации, на что указывает усиление ее присутствия на украинской границе.

Читайте
К сожалению, это стоит признать: Таран об агрессии РФ и ее влиянии на Беларусь

Кроме того, по его словам, Россия пытается ввести ограничения в Черном море, включая ограничение доступа к Азовскому морю через Керченский пролив.

Войска РФ на границе

Руслан Хомчак также призвал страны НАТО совместно с Украиной сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз на фоне ситуации, сложившейся на украинском направлении.

Он напомнил, что возле украинской границы остаются около 80 тыс. военных РФ. Кроме того, в Азово-Черноморском регионе все еще остаются российские корабли и катера.

Источник: Генштаб ВСУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка