Проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений Вооруженных сил России и Беларуси Запад-2021 представляет потенциальную угрозу для Украины.

Об этом во время заседания Военного комитета НАТО сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

— Украинское военное руководство не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, Россия также может использовать территорию и инфраструктуру других государств, — отметил он.

В то же время председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич добавил, что Россия продолжает свою модель агрессивных действий по дестабилизации ситуации, на что указывает усиление ее присутствия на украинской границе.

Кроме того, по его словам, Россия пытается ввести ограничения в Черном море, включая ограничение доступа к Азовскому морю через Керченский пролив.

Войска РФ на границе

Руслан Хомчак также призвал страны НАТО совместно с Украиной сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз на фоне ситуации, сложившейся на украинском направлении.

Он напомнил, что возле украинской границы остаются около 80 тыс. военных РФ. Кроме того, в Азово-Черноморском регионе все еще остаются российские корабли и катера.

Источник: Генштаб ВСУ