Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Зближення Білорусі з Росією загрожує нацбезпеці України – Кулеба

кулеба дмитро

Зближення Росії і Білорусі може становити загрозу національній безпеці України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми Право на владу, зазначивши, що Україна враховує цю загрозу під час ухвалення своїх рішень.

– Безумовно, подальше зближення Білорусі з Росією – це симетричне зростання загрози використання Білорусі Росією для нарощування агресії проти нашої держави. Це той ризик, який ми повинні завжди враховувати під час ухвалення рішень, – зазначив міністр.

Читайте
Обійдеться у €38 млн: Литва посилить охорону кордону з Білоруссю

Загроза військових навчань РФ і Білорусі

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що проведення запланованих на вересень спільних стратегічних навчань Збройних сил Росії та Білорусі Захід-2021 становить потенційну загрозу для України.

Тому українські військові не виключають можливості того, що для посилення політичного та військового тиску на Україну, Росія також може використати територію та інфраструктуру інших держав.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка