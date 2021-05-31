Конструкторское бюро Южное им. М.К. Янгеля заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH по выводу на орбиту космического аппарата Сич-2-30.

Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9 в декабре 2021 года (резерв – январь 2022 года).

ISILAUNCH согласно соглашению со SpaceX продает услуги по выводу сопутствующей полезной нагрузки на ракетоносители Falcon-9 и предоставляет инжиниринговые услуги.

– На сегодня уже осуществлен авансовый платеж. Надеюсь, что запуск произойдет именно в год 30-летия независимости Украины и задача президента Украины Владимира Зеленского будет выполнена, – предполагает вице-премьер-министр Олег Уруский.

Сейчас КБ Южное вместе с Национальным центром управления и испытаний космических средств осуществляет все необходимые работы по подготовке к запуску Сич-2-30 и подготовке наземного сегмента.

По словам Олега Уруского, благодаря запуску и дальнейшему использованию спутника удастся решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.

– Выведение Сич-2-30 является первым шагом к созданию отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников, – отмечает вице-премьер-министр Украины.

Стоимость запуска спутника Сич-2-30

В апреле глава Госкосмоса Владимир Тафтай сообщил, какой будет стоимость запуска украинского спутника Сич-2-30 компанией SpaceX.

По его словам, государству запуск обойдется в $1,9 млн.

Сначала сообщалось, что контракт со SpaceX будет заключен на сумму в $1 млн, но стоимость была объявлена без учета затрат на создание адаптера и транспортировку космического аппарата к точке запуска.

Источник: Олег Уруский

Фото: Олег Уруский