Конструкторське бюро Південне ім. М.К. Янгеля уклало контракт із європейською компанією ISILAUNCH щодо виведення на орбіту космічного апарату Січ-2-30.

Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9 у грудні 2021 року (резерв – січень 2022 року).

ISILAUNCH згідно з угодою зі SpaceX продає послуги з виведення супутнього корисного навантаження на ракетоносії Falcon-9 та надає інжинірингові послуги.

– На сьогодні вже здійснений авансовий платіж. Маю надію, що запуск станеться саме в рік 30-річчя незалежності України й завдання президента України Володимира Зеленського буде виконане, – висловлює сподівання віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.

Зараз КБ Південне разом із Національним центром управління та випробувань космічних засобів здійснює всі необхідні роботи з підготовки до запуску Січ-2-30 та підготовки наземного сегмента.

За словами Олега Уруського, завдяки запуску й подальшому використанню супутника вдасться вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони.

– Виведення Січ-2-30 є першим кроком до створення вітчизняного космічного угруповання щонайменше із семи супутників, – зазначає віце-прем’єр-міністр України.

Вартість запуску супутника Січ-2-30

У квітні голова Держкосмосу Володимир Тафтай повідомив, якою буде вартість запуску українського супутника Січ-2-30 компанією SpaceX.

За його словами, державі запуск коштуватиме $1,9 млн.

Спочатку повідомлялося, що контракт із SpaceX буде укладено на суму $1 млн, але вартість була оголошена без урахування витрат на створення адаптера та транспортування космічного апарату до точки запуску.

Джерело: Олег Уруський

Фото: Олег Уруський