Лукашенка позбавили звання почесного доктора КНУ ім. Шевченка

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка позбавили звання почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Цю інформацію підтвердили сайту Факти ICTV у ВНЗ. Наразі університет готує прес-реліз щодо рішення.

Відповідне рішення щодо позбавлення звання Лукашенка ухвалила вчена рада КНУ, яка складається з понад 80 почесних директорів. Це перше таке рішення в історії столичного університету. Для того, щоб позбавити звання почесного доктора, вчена рада КНУ внесла зміни у порядок надання цього звання, оскільки досі механізму не існувало. Читайте ЄС заборонив літати у своєму просторі всім авіакомпаніям Білорусі Диплом почесного доктора вручив Олександру Лукашенко колишній ректор КНУ Леонід Губернський ще у 2009 році.

25 травня ректор Київського університету ім. Шевченка Володимир Бугров повідомив, що Лукашенка можуть позбавити звання почесного доктора університету.

Бугров підкреслив, що це пов’язано з нещодавніми подіями у Білорусі, а саме з примусовою посадки літака з Романом Протасевичем. Через це Лукашенко не заслуговує почесного звання.