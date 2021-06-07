21 июня Национальный банк Украины вводит в обращение двухгривневу монету в честь известного оперного певца, участника боевых действий на востоке Украины с позывным Миф Василия Слипака.
Василий Слипак погиб от пули снайпера вблизи пгт Луганское 29 июня 2016 года на 41-м году жизни.
В 2015 году, чтобы защищать Украину от российского агрессора, солист Парижской национальной оперы оставил концерты на мировых сценах.
Монету в честь погибшего героя выпустят 35-тысячным тиражом.
На аверсе размещен малый Государственный герб Украины и надпись Украина. В центре на зеркальном фоне – портрет Василия Слипака, нотная строка, номинал монеты, графический символ гривны, год чеканки, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ и надпись Василий Слипак Миф.
На реверсе изображен соловей на стволе автомата, а также стилизованные ветви деревьев.
– Таки выпустили! Очень ответственно было! Почему избежал дат рождения и смерти, потому что легенды не умирают! А это наша легенда, которую мы должны помнить и рассказывать всем следующим поколениям! – поделился радостной новостью в Facebook художник Андрей Ермоленко.
По его словам, фигуру Василия Слипака можно сравнить с Гераклом и Орфеем в одном лице.
– Или даже еще круче, потому что Василий жил точно и мы его современники! Жаль, что большинство населения Украины не умеет ценить своих героев! – отметил художник.
Выпуск монеты в честь Василия Слипака
22 февраля украинцы во Франции опубликовали в сети обращение к главе НБУ Кириллу Шевченко с просьбой о выпуске монеты в честь Василия Слипака.
Инициативу активистов поддержал и министр внутренних дел Арсен Аваков, также адресовав обращение к главе Нацбанка.
Источник: НБУ, Андрей Ермоленко
Фото: Василий Слипак, Андрей Ермоленко