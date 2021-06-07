21 червня Національний банк України вводить в обіг двогривневу монету на честь відомого оперного співака, учасника бойових дій на сході України з позивним Міф Василя Сліпака.

Василь Сліпак загинув від кулі снайпера поблизу смт Луганське 29 червня 2016 року на 41-му році життя.

У 2015 році, щоб захищати Україну від російського агресора, соліст Паризької національної опери покинув концерти на світових сценах.

Монету на честь загиблого героя випустять 35-тисячним тиражем.

На аверсі розміщено малий Державний герб України та напис Україна. У центрі на дзеркальному тлі – портрет Василя Сліпака, нотний рядок, номінал монети, графічний символ гривні, рік карбування, логотип Банкнотно-монетного двору НБУ та напис Василь Сліпак Міф.

На реверсі зображено соловейка на стволі автомата, а також стилізовані гілки дерев.

– Таки випустили! Дуже відповідально було! Чому уникнув дат народження й смерті, бо легенди не вмирають! А це наша легенда, яку ми маємо пам’ятати й розповідати всім наступним поколінням! – поділився радісною новиною у Facebook художник Андрій Єрмоленко.

За його словами, постать Василя Сліпака можна порівняти з Гераклом та Орфеєм в одній особі.

– Навіть ще крутіша, бо Василь жив точно й ми його сучасники! Шкода, що більшість населення України не вміє цінувати своїх героїв! – зазначив художник.

Випуск монети на честь Василя Сліпака

22 лютого українці у Франції опублікували в мережі звернення до голови НБУ Кирила Шевченка щодо випуску монети на честь Василя Сліпака.

Ініціативу активістів підтримав і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, також адресувавши звернення до очільника Нацбанку.

Джерело: НБУ, Андрій Єрмоленко

Фото: Василь Сліпак, Андрій Єрмоленко