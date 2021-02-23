PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Аваков просит НБУ выпустить памятную монету в честь Василия Слипака

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к НБУ с просьбой выпустить памятную монету в честь певца и участника Революции Достоинства Василия Слипака.

Аваков просит НБУ выпустить памятную монету в честь Василия Слипака

Чиновник поддержал инициативу украинцев во Франции. 22 февраля общественные активисты опубликовали в сети обращение к главе НБУ Кирилу Шевченко относительно выпуска монеты с изображением Василия Слипака.

Таким образом инициаторы идеи хотят увековечить имя Героя Украины, который был добровольцем в АТО и погиб в бою от пули из снайперского оружия.

Читайте
Всемирно известный певец Василий Слипак - Герой Украины

Арсен Аваков отметил, что общая память о выдающемся украинце, талант которого любили во Франции, сможет углубить культурное сотрудничество между двумя странами.

Василий Слипак

Василий Слипак — украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции Достоинства и доброволец в АТО.

В начале Революции достоинства у него был рабочий контракт в Парижской национальной опере, поэтому он не мог приехать в Киев. Однако Слипак возглавил волонтерское движение и стал участником акций в поддержку Украины, которые происходили во Франции.

Слипак впервые поехал добровольцем в зону АТО в мае 2015 года, откуда вернулся раненым. Второй раз — в сентябре того же года, откуда в октябре вернулся в Париж. Вскоре уехал третий раз в июне 2016 года. Тогда он планировал остаться на фронте сроком на полгода, однако 29 июня 2016 он погиб от пули снайпера.

Слипака похоронили на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища, расположенного во Львове. В феврале 2017 года Василию Слипаку присвоили звание Героя Украины посмертно.

Фото: Василий Слипак

Источник: МВД

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка