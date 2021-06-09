Президент Украины Владимир Зеленский надел подаренную ему футболку национальной сборной Украины по футболу. Соответствующее фото глава государства опубликовал на странице в Instagram.

В частности, украинский лидер на фоне реки сфотографировался в новой форме украинских футболистов.

— Ждем пятницу. На этот раз не через СНБО, — написал Зеленский.

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В то же время подписчики сразу оставили положительные отзывы под фото, которое опубликовал Зеленский.

Так, 11 июня, в пятницу, стартует Чемпионат Европы по футболу.

Однако сборная Украины первый матч сыграет 13 июня с Нидерландами.

На днях Владимиру Зеленскому подарили эксклюзивный образец новой формы национальной сборной Украины по футболу.

На именной футболке президента его фамилия и номер 95.

По словам главы государства, форма соединила в себе несколько очень важных для страны символов, которые объединяют украинцев из разных уголков нашей страны.