Президент Украины Владимир Зеленский надел подаренную ему футболку национальной сборной Украины по футболу. Соответствующее фото глава государства опубликовал на странице в Instagram.
В частности, украинский лидер на фоне реки сфотографировался в новой форме украинских футболистов.
— Ждем пятницу. На этот раз не через СНБО, — написал Зеленский.
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В то же время подписчики сразу оставили положительные отзывы под фото, которое опубликовал Зеленский.
Так, 11 июня, в пятницу, стартует Чемпионат Европы по футболу.
Однако сборная Украины первый матч сыграет 13 июня с Нидерландами.
На днях Владимиру Зеленскому подарили эксклюзивный образец новой формы национальной сборной Украины по футболу.
На именной футболке президента его фамилия и номер 95.
По словам главы государства, форма соединила в себе несколько очень важных для страны символов, которые объединяют украинцев из разных уголков нашей страны.