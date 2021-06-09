Президент України Володимир Зеленський надів подаровану йому футболку національної збірної України з футболу. Відповідне фото глава держави опублікував на сторінці в Instagram.

Зокрема, український лідер на тлі річки сфотографувався у новій формі українських футболістів.

– Чекаємо на п’ятницю. На цей раз не через РНБО, – написав Зеленський.

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Водночас підписники одразу залишили позитивні відгуки під фото, яке опублікував Зеленський.

Так, 11 червня, в п’ятницю, стартує Чемпіонат Європи з футболу.

Однак збірна України перший матч зіграє 13 червня з Нідерландами.

Днями Володимиру Зеленському подарували ексклюзивний зразок нової форми національної збірної України з футболу.

На іменній футболці президента його прізвище та номер 95.

За словами глави держави, форма поєднала у собі декілька дуже важливих для країни символів, які об’єднують українців з різних куточків нашої держави.