Президенту Володимиру Зеленському подарували ексклюзивний зразок нової форми національної збірної України з футболу.

На іменній футболці президента його прізвище та номер 95, решта атрибутів співпадають з дизайном форми інших гравців.

Зеленський підкреслив, що форма поєднала у собі декілька дуже важливих для України символів, які об’єднують українців з різних куточків країни.

– Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній – декілька важливих символів, що об’єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Наша країна – єдина й неподільна. Крим – це Україна, – написав президент в Instagram.

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Нова форма української збірної

7 червня УЄФА схвалив нову форму збірної України з футболу, на якій зображено контур території країни з усіма тимчасово окупованими територіями, а також написано національне гасло.

Нову форму вже оцінили у Сполучених Штатах та Великій Британії, а от з Росії чути негативну реакцію.

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