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Факти / Україна
Людмила Богданова |

В Україні заборонили трансляцію каналу Беларусь 24

В Україні заборонили трансляцію каналу Беларусь 24

В Україні заборонили ретрансляцію білоруського міжнародного державного каналу Беларусь 24. Таке рішення 10 червня ухвалила під час засідання Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення.

Причиною вилучення Беларусь 24 зі списку дозволених для ретрансляції телеканалів стало поширення контенту, забороненого в Україні. Зокрема на білоруському каналі часто виходять програми за участю осіб, які загрожують національній безпеці України.

Крім того, під час однієї з програм прозвучали зневажливі висловлювання щодо батальйону Донбас, який воює на Сході України.

Також в одному з сюжетів пролунала недостовірна інформація про те, що Україна на законодавчому рівні  відмовляється захищати права національних меншин.

Штрафи для українських телеканалів

У травні регулятор оштрафував три українські телеканали – 112 Україна, НАШ та NewsOne. У їхніх ефірах знайшли факти розпалювання національної ворожнечі, а також поширення дискримінаційних висловлювань.

Три канали зобов’язані заплатити 114 тис. грн.

Джерело: Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення

Фото: Unsplash

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