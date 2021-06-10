В Україні заборонили ретрансляцію білоруського міжнародного державного каналу Беларусь 24. Таке рішення 10 червня ухвалила під час засідання Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення.

Причиною вилучення Беларусь 24 зі списку дозволених для ретрансляції телеканалів стало поширення контенту, забороненого в Україні. Зокрема на білоруському каналі часто виходять програми за участю осіб, які загрожують національній безпеці України.

Крім того, під час однієї з програм прозвучали зневажливі висловлювання щодо батальйону Донбас, який воює на Сході України.

Також в одному з сюжетів пролунала недостовірна інформація про те, що Україна на законодавчому рівні відмовляється захищати права національних меншин.

Штрафи для українських телеканалів

У травні регулятор оштрафував три українські телеканали – 112 Україна, НАШ та NewsOne. У їхніх ефірах знайшли факти розпалювання національної ворожнечі, а також поширення дискримінаційних висловлювань.

Три канали зобов’язані заплатити 114 тис. грн.

Джерело: Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення