Телеканал NewsOne получил штраф за распространение в эфире языка вражды. Такое решение принял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 27 мая.

ООО Новости 24 часа (NewsOne) должен выплатить 114 тыс. грн. Причиной денежного взыскания стало заявление гостя Вячеслава Пиховшека в эфире одной из телевизионных программ. Трансляция шоу проходила в январе 2021 года.

Журналист во время выступления проявил язык вражды, назвав часть украинцев врагами, которые агрессивно настроены к русскоязычному населению. Несмотря на ряд подобных высказываний, ведущие не остановили его. Кроме того, на следующий день в эфире показывали повтор программы без изменений.

Телеканал NewsOne должен в течение 30 дней оплатить указанную сумму в государственный бюджет. Как сообщается на сайте регулятора, подобные высказывания могут подстрекать к насилию и агрессии по признакам принадлежности к украинской нации и употребления государственного языка.

Блокировка телеканала NewsOne

В начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов NewsOne, Zik и 112. После этого они продолжили деятельность в просторах Youtube.

Однако 24 апреля видеохостинг заблокировал эти каналы на территории Украины.

Источник: Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания