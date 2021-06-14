На саммите НАТО подтвердили решение 2008 года об намерении в будущем принять Украину в Альянс. Но Киеву нужно сосредоточиться на реформах.

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита Североатлантического альянса.

— Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса через План действий по членству (ПДЧ). Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также других решений, в том числе и то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству, — говорится в документе.

Страны НАТО считают, что успех широких и необратимых реформ, среди которых борьба с коррупцией, реформы по децентрализации, основанные на демократических ценностях, будет решающим для того, чтобы заложить основу для процветающей и мирной Украины.

Особенно важными в НАТО считают дальнейшие реформы в сфере безопасности, в частности реформу Службы безопасности Украины.

Также страны Альянса заверили, что и впредь будут оказывать Украине практическую поддержку в реформировании сектора обороны и безопасности.

Получение Украиной ПДЧ

Со своей стороны президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина ближе всего к получению Плана действий для членства в НАТО, чем когда-либо прежде.

Как отметил глава государства, украинцы поддерживают вступление Украины в Североатлантический альянс, ведь это гарантирует безопасность и защиту их детей. Также он отметил, что за последний год западные партнеры больше стали поддерживать Украину.

Источник: НАТО