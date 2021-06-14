На саміті НАТО підтвердили рішення 2008 року про намір у майбутньому прийняти Україну в Альянс. Але Києву потрібно зосередитися на реформах.

Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту Північноатлантичного альянсу.

– Ми підтверджуємо рішення, ухвалене на саміті в Бухаресті в 2008 році, про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства (ПДЧ). Ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також інших рішень, зокрема і те, що кожен партнер оцінюватиметься гідно, – зазначено в документі.

Країни НАТО вважають, що успіх широких і незворотних реформ, серед яких боротьба з корупцією, реформи з децентралізації, які ґрунтуються на демократичних цінностях, буде вирішальним для того, щоб закласти основу для процвітаючої і мирної України.

Особливо важливими у НАТО вважають подальші реформи в сфері безпеки, зокрема реформу Служби безпеки України.

Також країни Альянсу запевнили, що і надалі надаватимуть Україні практичну підтримку в реформуванні сектору оборони і безпеки.

Отримання Україною ПДЧ

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна найближче до отримання Плану дій для членства у НАТО, ніж будь-коли раніше.

Як зазначив глава держави, українці підтримують вступ України до Північноатлантичного альянсу, адже це гарантує безпеку та захист їхніх дітей. Також він наголосив, що за останній рік західні партнери більше почали підтримувати Україну.

Джерело: НАТО