По делу об организаторах нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк завершено исследование более 60 томов письменных доказательств уголовного производства. После этого начнется стадия допросов.

15 июня суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты главного обвиняемого в организации преступления – бывшего председателя Херсонского облсовета, оставив его под стражей, где он находится почти год.

Больше года в СИЗО также экс-помощник депутата облсовета.

– Сегодня у Екатерины Гандзюк был бы день рождения, однако почти три года назад ее жизнь фатально оборвалась из-за тщательно организованного нападения с кислотой. Это дело, в котором Офису генпрокурора пришлось пройти через различные оценки общественности, но пока оно – одно из тех, которыми мы можем гордиться, – сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Сейчас пятеро непосредственных исполнителей преступления отбывают наказание, также осужден человек, который его скрывал.

– Не остались без внимания правоохранителей и правонарушения, которые разоблачала активистка. В общем, во время расследования нападения на Екатерину Гандзюк и связанных с ним преступлений сообщено о подозрении 18 лицам. В суд направлено девять уголовных производств, пять из них судами рассмотрены с вынесением обвинительных приговоров, – отмечает генпрокурор.

В частности, в суд направлены дела о массовых беспорядках возле здания Олешковской РГА Херсонской области в мае 2018 года с целью препятствования работе депутатов местного совета и о захвате по предварительному сговору группой лиц имущества предприятия с иностранными инвестициями в марте 2016 года.

31 июля 2018 года в Херсоне на активистку Екатерину Гандзюк вылили литр серной кислоты. Нападение произошло вблизи подъезда ее дома.

Екатерина Гандзюк получила ожоги более 40% тела и перенесла 11 операций. Сначала полиция открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство. После смерти Гандзюк 4 ноября дело переквалифицировали на заказное умышленное убийство.

В феврале 2019 года подозрение по делу объявили председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. По информации следствия, он решил организовать нападение на Гандзюк из-за личной неприязни к ней, потому что действия активистки якобы подрывали его авторитет.

В июне 2019 года суд заключил в тюрьму пятерых исполнителей убийства, которые признали свою вину.

В марте 2020 года суд взял под стражу еще одного обвиняемого по делу о гибели херсонской активистки – экс-помощника депутата Херсонского совета Алексея Левина.

Источник: Ирина Венедиктова

Фото: Ирина Венедиктова