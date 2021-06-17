У справі щодо організаторів нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк завершено дослідження понад 60 томів письмових доказів кримінального провадження. Після цього почнеться стадія допитів.

15 червня суд не задовольнив клопотання сторони захисту головного обвинуваченого в організації злочину – колишнього голови Херсонської облради, залишивши його під вартою, де він перебуває майже рік.

Більше року в СІЗО також екс-помічник депутата облради.

– Сьогодні в Катерини Гандзюк був би день народження, однак майже три роки тому її життя фатально обірвалося через ретельно організований напад із кислотою. Це справа, в якій Офісу генпрокурора довелося пройти через різні оцінки громадськості, але наразі вона – одна із тих, якими ми можемо пишатися, – повідомляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Наразі п’ятеро безпосередніх виконавців злочину відбувають покарання, також засуджено особу, яка його приховувала.

– Не залишились поза увагою правоохоронців і правопорушення, які викривала активістка. Загалом, під час розслідування нападу на Катерину Гандзюк та пов’язаних із ним злочинів повідомлено про підозру 18 особам. До суду скеровано дев’ять кримінальних проваджень, п’ять із них судами розглянуто із винесенням обвинувальних вироків, – зазначає генпрокурор.

Зокрема, до суду скеровано справи про масові заворушення поблизу приміщення Олешківської РДА Херсонської області в травні 2018 року з метою перешкоджання роботі депутатів місцевої ради та про захоплення за попередньою змовою групою осіб майна підприємства з іноземними інвестиціями в березні 2016 року.

31 липня 2018 року в Херсоні на активістку Катерину Гандзюк вилили літр сірчаної кислоти. Напад стався поблизу під’їзду її будинку.

Катерина Гандзюк отримала опіки понад 40% тіла й перенесла 11 операцій. Спочатку поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство. Після смерті Гандзюк 4 листопада справу перекваліфікували на замовне умисне вбивство.

У лютому 2019 року підозру у справі оголосили голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. За інформацією слідства, він вирішив організувати напад на Гандзюк через особисту неприязнь до неї, бо дії активістки начебто підривали його авторитет.

У червні 2019 року суд ув’язнив п’ятьох виконавців вбивства, які визнали свою провину.

У березні 2020 року суд взяв під варту ще одного обвинуваченого в справі щодо загибелі херсонської активістки – екс-помічника депутата Херсонської ради Олексія Левіна.

Джерело: Ірина Венедіктова

Фото: Ірина Венедіктова