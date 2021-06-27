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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Зеленский поздравил с Днем молодежи

зеленський володимир

Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил украинцев с Днем молодежи.

На странице в Instagram он поделился общим фото с юношами и девушками, которые делали Селфи с президентом, а также добавил несколько слов.

— Свободные, амбициозные, умные — это все о современной украинской молодежи. Вы уверенно движетесь к своей цели и легко преодолеваете любые трудности. Пусть так будет всегда! Вы — надежда и будущее нашей страны. С праздником! С Днем молодежи, — написал президент.

 

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

День молодежи в соответствии с Указом президента Украины от 22 июня 1994 года О Дне молодежи, украинцы празднуют ежегодно в последнее воскресенье июня.

Праздник установлен В поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины. В этом году этот день приходится на 27 июня.

Традиционно в этот день устраивают концерты и праздничные мероприятия для того, чтобы молодое поколение смогло весело и беззаботно провести время.

Источник: Офис президента

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