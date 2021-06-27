Президент України Володимир Зеленський особисто привітав українців із Днем молоді.

На сторінці в Іnstagram він поділився спільним фото із юнаками та дівчатами, які робили селфі із президентом, а також додав декілька слів.

– Вільні, амбітні, розумні – це все про сучасну українську молодь. Ви впевнено рухаєтесь до своєї мети й легко долаєте будь-які труднощі. Нехай так буде завжди! Ви – надія і майбутнє нашої країни. Зі святом! З Днем молоді, – написав президент.

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День молоді відповідно до Указу президента України від 22 червня 1994 року Про День молоді, українці святкують щорічно в останню неділю червня.

Свято встановлене На підтримку ініціативи молодіжних об’єднань і організацій України. Цьогоріч цей день припадає на 27 червня.

Традиційно в цей день влаштовують концерти та святкові заходи для того, щоб молоде покоління змогло весело та безтурботно провести час.